İngiliz uçak gemisi The Queen Elizabeth ilk kez Japonya'da
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İngiliz uçak gemisi The Queen Elizabeth ilk kez Japonya'da

İngiliz uçak gemisi The Queen Elizabeth ilk kez Japonya'da
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

İngiliz uçak gemisi The Queen Elizabeth ilk kez Japonya'ya demirledi, ziyaretin ikili güvenlik ilişkilerini "yeni bir safhaya" taşıyacağı bildirildi.

İngiliz uçak gemisi The Queen Elizabeth ilk kez Japonya'ya demirledi, ziyaretin ikili güvenlik ilişkilerini "yeni bir safhaya" taşıyacağı bildirildi.

Mayıs ayında İngiltere'den denize açılan uçak gemisi ve taşıyıcı filosu, başkent Tokyo'nun güneyinde bulunan ABD'ye ait donanma üssü Yokosuka'ya ulaştı.

Taşıyıcı Filo Grubu Komutanı Steve Moorhouse, Twitter'dan yaptığı paylaşımda ziyaretin, İngiltere'nin "Hint-Pasifik'te diplomatik, ekonomik ve güvenlik ilişkilerini güçlendirmeye" ve Japonya ile mevcut ilişkilerin "yeni bir seviyeye taşınmasına" yönelik taahhüdü olarak niteledi.

Moorhouse, "Filonun varlığı İngiltere'nin bölgedeki hayati ticari rotaların serbestiyeti, güvenliği ile tüm ülkelerin fayda sağlayacağı uluslararası sisteme yönelik desteğin cisimleşmiş halidir." ifadelerini kullandı.

Kanagawa eyaletine bağlı Yokosuka Belediyesi, filo bünyesindeki 1200'den fazla donanma mensubunun karaya çıkmayacağını bildirdi.

Filo grubu 9 Eylül'de Japonya'dan ayrılacak.

"Asya'daki en yakın güvenlik partneri"

Uçak gemisi geçen ay güneybatıdaki Okinawa adasında ABD ve Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) ortak düzenlenen askeri tatbikata katılmıştı.

Kyodo ajansı ziyaretin, bölgede "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonunun hayata geçirilmesine yönelik Japonya-İngiltere ilişkilerinde "yeni bir sayfa açacağını" bildirdi.

Kamu yayıncısı NHK'nın haberinde ziyaretin, "İngiltere'nin Asya'daki en yakın güvenlik partneri olarak gördüğü Japonya ile ikili askeri ilişkileri geliştireceği" yorumu yapıldı.

Resmi hizmete 2017'de alınan ve İngiltere'nin en büyük uçak gemisi olarak bilinen The Queen Elizabeth'in 40 uçak taşıyabildiği biliniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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