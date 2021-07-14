İngiliz uçak gemisi "Queen Elizabeth"teki mürettebattan yaklaşık 100'ünün Kovid-19 testi pozitif çıktı
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İngiliz uçak gemisi "Queen Elizabeth"teki mürettebattan yaklaşık 100'ünün Kovid-19 testi pozitif çıktı

İngiliz uçak gemisi 'Queen Elizabeth'teki mürettebattan yaklaşık 100'ünün Kovid-19 testi pozitif çıktı
Anadolu Ajansı / Bilal Acar - Haberler | Güncel

İngiltere kraliyet donanmasının en büyük savaş gemisi HMS Queen Elizabeth'te görev yapan mürettebattan yaklaşık 100'ünün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

İngiltere kraliyet donanmasının en büyük savaş gemisi HMS Queen Elizabeth'te görev yapan mürettebattan yaklaşık 100'ünün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

BBC'de yer alan haberde, HMS Queen Elizabeth'in 26 bin deniz millik seferi kapsamında 9 gemilik bir filoyla Hint Okyanusu'nda bulunduğu bilgisine yer verildi.

HMS Queen Elizabeth'te görev yapan mürettebattan yaklaşık 100 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, filodaki diğer gemilerinin de bundan etkilendiği kaydedildi.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallece, mürettebatın tamamına Kovid-19 aşısının 2 dozunun yapıldığını ve salgının yönetildiğini belirtti.

Bakanlıktan bir sözcü, filodaki mürettebata düzenli test yapıldığını ve az sayıdaki mürettebatın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını, bu durumun filonun görevinde aksamaya yol açmayacağını aktardı.

Kraliyet donanmasının amiral gemisi HMS Queen Elizabeth, dünya turu kapsamında beraberindeki 9 gemilik filoyla mayısta ülkedeki Portsmouth Limanı'ndan ayrılmıştı. Filoda yaklaşık 3 bin 700 kişilik mürettebatın görev aldığı bildirilmişti.

İngiltere'nin "en büyük ve en güçlü savaş gemisi" olarak ifade edilen HMS Queen Elizabeth 280 metre uzunluğa ve 40 savaş uçağı kapasitesine sahip. Aralık 2017'de İngiliz donanmasına teslim edilen gemi 3 milyar 900 milyon dolara mal oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

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