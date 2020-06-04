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İngiliz turizm şirketlerinde "karantina" endişesi

İngiltere'nin önde gelen seyahat ve konaklama şirketleri ülkede 8 Haziran'dan itibaren gelecek turistlere iki hafta boyunca karantina uygulanmasının turist akışını tamamen bitirebileceği uyarısını yaptı.

İngiliz turizm şirketlerinde
04.06.2020 17:21 | Son Güncelleme: 04.06.2020 17:21

İngiltere'nin önde gelen seyahat ve konaklama şirketleri ülkede 8 Haziran'dan itibaren gelecek turistlere iki hafta boyunca karantina uygulanmasının turist akışını tamamen bitirebileceği uyarısını yaptı.

İngiltere'nin önde gelen yaklaşık 200 seyahat şirketi İngiliz hükümetine mektup göndererek ülkeye gelecek turistlere karantina uygulanmasından vazgeçilmesi çağırısında bulundu.

İngiltere'nin en büyük havaalanı işletmecisi Swissport'un yöneticisi Jason Holt, 8 Haziran tarihinden itibaren ülkeye gelecek turistlere yönelik söz konusu uygulamanın turizm endüstrisine büyük darbe vuracağını söyledi.

Holt, "Eğer bu karantinanın gerçekten virüsle çok ilgisi varsa ve ülkenin güvende olması için gerekiyorsa, neden mart ayında uygulanmadı?" yorumunu yaptı.

İngiliz yayın kurumu BBC'ye değerlendirmede bulunan Ryanair Üst Yöneticisi Michael O'Leary ise karantina uygulamasının Avrupa'dan İngiltere'ye gelen ziyaretçilerin büyük oranda azalmasına neden olabileceğini kaydetti.

Avrupa'da pek çok ülkede koronavirüs vaka ve ölüm sayılarını İngiltere'den daha az olduğunu hatırlatan Michael O'Leary, "Italya, Yunanistan, İspanya ve Portekiz ziyaretçilere yönelik sınırlamaları kaldırırken, İngiltere yeni sınırlama getiriyor." İfadelerini kullandı.

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı dün 324 artarak 39 bin 369'a çıkmıştı. Ülke, Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı bakımından Avrupa'da birinci, dünyada ise ABD'den sonra ikinci sırada.

İngiltere'de 23 Mart'ta başlayan kısıtlamalarda 13 Mayıs'ta kısmi gevşemeye gidilerek egzersiz için dışarı çıkışlara getirilen sınırlama kaldırılmış, inşaat ve imalat sektörü işçileri gibi evden çalışmaları mümkün olmayan kişilerin de iş başı yapmasına izin verilmişti.

Gevşeme adımlarının ikinci aşamasında, 1 Haziran itibarıyla ilkokulların açılmasına, profesyonel spor müsabakalarının başlamasına, 15 Haziran'da ise tüm perakende mağazalarının açılmasına karar verilmişti.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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