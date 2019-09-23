23.09.2019 23:09

İngiliz turistler ülkelerine dönüyor

MUĞLA - İngiltere'nin en eski seyahat acentesi olan Thomas Cook'un iflasını açıklaması ile birlikte Muğla'da bulunan binlerce turist İngiltere'den gönderilen uçakla ülkelerine geri dönmeye başladı. Gece tur minibüs ve otobüsleri ile Muğla Dalaman Havaalanına getirilen turistler Dış Hatlar giden yolcu bölümüne alınmaya başlandı.

Dünyanın en köklü seyahat acentesi olan İngiliz firması, 2.1 milyar dolarlık borç nedeniyle iflasını açıklamasının ardından, İngiliz turistlerin yoğunlukta olduğu illerden biri olan Muğla Dalaman'a uçak gönderildi. Akşam saat 22: 30 civarında Dalaman havalimanına inen İngiliz turistleri almak üzere inen uçakla ülkelerine dönecek olan yaklaşık 400 kişi Muğla'nın değişik ilçelerinden havaalanına tur otobüsleri ve minibüslerle taşındı. İngiliz turistlerin dönüşü d-nedeniyle havaalanında kısmi yoğunluk oluşurken, yolcuların uçağa alınmasının ardından uçağın İngiltere'ye hareket edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA