"İngiliz turistler sorunsuz şekilde evlerine gönderildi"

28.10.2019 16:16

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, "Türkiye'de 40 bin, Antalya'da ise yaklaşık 14 bin İngiliz turist vardı. Thomas Cook'un iflası sonrası, tatilini tamamlayan İngiliz turistlerin hepsi sorunsuz şekilde evlerine gönderildi." dedi.

Büyükelçi Chilcott, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Chilcott, Perge Antik Kenti'ni gezdiğini, tarihi atmosferden çok etkinlendiğini anlattı.

İngiliz seyahat şirketi Thomas Cook'un iflasının ardından Türkiye'deki yetkililerin, hava alanında ve otelcilerle iyi bir çalışma yürüttüğünü belirten Chilcott, "Dünya çapında Thomas Cook'un iflasından sonra 150 bin müşteri İngiltere'ye döndü. Türkiye'de 40 bin, Antalya'da ise yaklaşık 14 bin İngiliz turist vardı. 14 bin büyük bir rakam. Thomas Cook'un iflası sonrası, tatilini tamamlayan İngiliz turistlerin hepsi sorunsuz şekilde evlerine gönderildi." diye konuştu.

Thomas Cook'un yerini yeni operatörlerin alacağını ifade eden Chilcott, "Şimdiden sahada olan operatörler var. Alman seyahat şirketi TUİ, İngiliz seyahat şirketi Jet2 gibi. TUİ bildiğim kadarıyla çok hevesli. Pazar payını artırmak istiyor. En büyük avantajları da Türkiye'de bulunmaları. İnşallah genel olarak İngiliz turistlerin sayısı çok etkilenmeyecek. Turizm sektöründeki bağlarımız bizim için çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

"İngiliz turistler Antalya'yı yeni yeni keşfediyor"

Vali Karaloğlu ise Thomas Cook'un iflasında olduğu gibi, bu tür krizlerin büyükelçilik ve konsoloslukların yakın çalışmasıyla kolay çözülebildiğini söyledi.

Thomas Cook'un iflasını "iyi geçen bir turizm sezonunda gerçekleşen yol kazası" olarak nitelendiren Karaloğlu, şöyle devam etti:

"Bu tip olaylarda en masum olan müşteri. Onun iflasla bir ilgisi yok. Parasını ödemiş, tatile gelmiş. Hiçbir kabahati ve günahı olmayan müşteriyi etkilemeden ülkesine, evine göndermek önemliydi. Onu da başardık. Bu kadar insanın bir hafta içinde organize edilip ülkesine gönderilmesi çok kolay bir iş değildi. Bu tip olaylarda hızlı hareket edildiği zaman kriz çabuk ve sorunsuz yönetilebiliyor."

Thomas Cook'un iflasının olumsuz etkisinin gelecek yıllara aktarılacağını düşünmediklerini belirten Karaloğlu, "Boşluğu dolduracak tur operatörleri şu anda pozisyon almaya başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın da bu konuda gayretleri var. İnşallah gelecek sene ciddi sorunlar yaşamayacağız." ifadelerini kullandı.

Karaloğlu, İngiltere'den gelen turist sayısının artışı konusunda bir ivme yakaladıklarını kaydederek, "Geçen sene yüzde 30'luk artış vardı. Antalya'ya gelen İngiliz turist sayısında bu sene yüzde 17 gibi artışımız var. Bu ivmeyi korumak lazım. İngiliz turistler Antalya'yı yeni yeni keşfediyor ve tanıdıkça da seviyor." diye konuştu.

Kaynak: AA