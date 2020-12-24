İngiliz turistler noeli Kapadokya'da karantinada kutladı

İngiliz turistler noeli Kapadokya'da karantinada kutladı İngiltere'den son uçakla geldiler, Kapadokya'da karantinaya alındılar Karantinada olan İngiliz turistlerde dünyaya mesaj, "Türk hükümeti bize çok iyi bakıyor" İngiltere'den Türkiye'ye gelen 3 İngiliz genç kız, Kapadokya'da...

İngiliz turistler noeli Kapadokya'da karantinada kutladı

İngiltere'den son uçakla geldiler, Kapadokya'da karantinaya alındılar

Karantinada olan İngiliz turistlerde dünyaya mesaj, "Türk hükümeti bize çok iyi bakıyor"

NEVŞEHİR - İngiltere'den Türkiye'ye gelen 3 İngiliz genç kız, Kapadokya'da karantinaya alındıkları KYK yurdunda noeli kutladı.

İngiltere'den Türkiye'ye son uçak seferi ile İstanbul'a gelen ve buradan da Kapadokya bölgesini ziyarete gelen Saimah Zaharah, Anisa Ali ve Mariyah Khan geldikleri uçakta bir kişinin korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından Nevşehir Sağlık İl Müdürlüğü ekipleri tarafından Kredi Yurtlar Kurumunda karantinaya alındı. Korona virüs test sonuçlarının negatif çıkmasının ardından KYK yurdunda karantina süreçleri devam eden 3 İngiliz genç kız İngiltere'de bugün noel arifesi olmasından dolayı kalmış oldukları yurtta noeli kutladılar.

Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Kredi Yurtlar Kurumu'nda karantina süreçleri devam eden Saimah Zaharah, Anisa Ali ve Mariyah Khan buradan tüm dünyaya ve ülkeleri İngiltere'ye verdikleri mesajda, Türk hükümeti bize çok iyi bakıyor. Herkese mutlu noeller dedi. 3 kafadar İngiliz turist cep telefonu kamerası ile çekmiş oldukları görüntüde, " Merhabalar şu anda Kapadokya'dayız. Tahmin edin başımıza ne iş geldi. Kapadokya'ya tatile geldik ama karantinaya alındık, Türk hükümeti bize çok iyi bakıyor. Noel akşamına Kapadokya'da karantinada geçiriyoruz. herkese mutlu noeller" mesajı verdiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ADEM YILDIRIM