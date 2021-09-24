İNGİLİZ TURİSTLER 4 AYLIK 'KIRMIZI LİSTE' ENGELİNDEN SONRA YENİDEN ANTALYA'DA - Haberler
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İNGİLİZ TURİSTLER 4 AYLIK 'KIRMIZI LİSTE' ENGELİNDEN SONRA YENİDEN ANTALYA'DA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İNGİLTERE'nin Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarmasının ardından Antalya'ya ilk İngiliz turist kafilesi saat 21.15'te geldi.

ANTALYA (DHA) - İNGİLTERE'nin Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarmasının ardından Antalya'ya ilk İngiliz Turist kafilesi saat 21.15'te geldi.

İngiltere'nin Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarmasının ardından İngiliz turist kafilesi Antalya'ya geldi. 4 aylık aradan sonra turizm kenti Antalya'ya gelmek için Doğu Midlands'tan havalanan İngiliz turistler, saat 21.15'te Antalya Havalimanı Dış Hatlar 2 Terminali'ne iniş yaptı. İlk uçakta 90 yolcu gelirken 21.15'ten 24.00'e kadar 4 uçakla toplamda 500 yolcunun gelmesi bekleniyor.

MASKE VE FİZİKİ MESAFE KURALINA DİKKAT EDİLDİ

Uçaktan inen yolcular, pasaport kontrolü öncesinde termal kameralardan vücut ısıları kontrol edilerek içeri alındı. Turistlerin orta yaş üstü oldukları dikkati çekerken yolcuların tamamının maske kuralına uyduğu gözlendi. Bagaj teslim noktasında bagajlarını bekleyen yolcuların burada da yine koronavirüs önlemlerine dikkat ettikleri görüldü.

'UZUN ARADAN SONRA GELDİĞİMİZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ'

Türkiye'ye ve özellikle Antalya'ya geldikleri için çok mutlu olduklarını ifade eden İngiliz turistler, kırmızı liste kararından oldukça memnun olduklarını söyledi. İngiliz tatilcilerden Virginia Whitehead, karşılamadan çok memnun olduğunu ve Türk insanının çok sıcakkanlı olduğunu söyledi.

Bir başka İngiliz tatilci Wendy Kerry ise uzun aranın ardından Antalya'ya geldiği için mutlu olduğunu ifade ederken, geçen yıl da Antalya'ya geldiğini belirten Joy Rowden, ilk uçakla ilk olarak kendilerinin geldiğini ve Antalya'yı çok sevdiğini söyledi.

Tatilcilerden Janice Shuttlewwod ise "Kültür turu ve yemekler için geliyorum. Geçen yıl da gelmiştim. Çok mutluyum kırmızı liste kaldırıldığı için? diye konuştu.

İngiliz turistler daha sonra konaklayacağı otellere gitmek için Antalya Havalimanı'ndan ayrıldı.

İNGİLİZ TURİSTLER 4 AYLIK 'KIRMIZI LİSTE' ENGELİNDEN SONRA YENİDEN ANTALYA'DA

İNGİLİZ TURİSTLER 4 AYLIK 'KIRMIZI LİSTE' ENGELİNDEN SONRA YENİDEN ANTALYA'DA

İNGİLİZ TURİSTLER 4 AYLIK 'KIRMIZI LİSTE' ENGELİNDEN SONRA YENİDEN ANTALYA'DA

İNGİLİZ TURİSTLER 4 AYLIK 'KIRMIZI LİSTE' ENGELİNDEN SONRA YENİDEN ANTALYA'DA
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Haber: İNGİLİZ TURİSTLER 4 AYLIK 'KIRMIZI LİSTE' ENGELİNDEN SONRA YENİDEN ANTALYA'DA - Haberler
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