İngiliz turistin vefası, Kuşadası'ndaki otel çalışanlarını mutlu etti
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İngiliz turistin vefası, Kuşadası'ndaki otel çalışanlarını mutlu etti

İngiliz turistin vefası, Kuşadası'ndaki otel çalışanlarını mutlu etti
Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun - Haberler | Güncel

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir otelin çalışanları, yıllardır hizmet verdikleri İngiliz müşterilerinin vefatının ardından mirasında kendilerini de unutmamasıyla şaşkınlık yaşadı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir otelin çalışanları, yıllardır hizmet verdikleri İngiliz müşterilerinin vefatının ardından mirasında kendilerini de unutmamasıyla şaşkınlık yaşadı.

İlçede hizmet veren bir otele 1997 yılından itibaren her yıl tatile gelen Charles George Courtney, buradaki çalışanlarla sıkı dostluk kurdu.

Courtney, 2014 yılında rahatsızlanınca İzmir'deki bir hastanede tedavi altına alındı. Otel çalışanı Taşkın Daştan ve mesai arkadaşları, Courtney'i yalnız bırakmayıp ziyaret etti.

Courtney'in aynı yıl vefat etmesinin ardından 2017 yılında Daştan ve 10 arkadaşına İngiltere'den mektup geldi. Mektubu açan çalışanlar, Courtney'in kendilerine para gönderdiğini görünce duygu dolu anlar yaşadı.

Taşkın Daştan, AA muhabirine, yılda 2 kez otele gelen Courtney ile arkadaşlıklarının 1997 yılında başladığını, eşinin 2004 yılında vefat etmesinin ardından 2014 yılına kadar tek başına tatile gelmeye devam ettiğini söyledi.

Courtney ile iyi bir arkadaşlık kurduğunu aktaran Daştan, "Her sabah benim bulunduğum bölüme gelir, 'günaydın' derdi. Ben de ona her daim kahvaltıda neler yemesi gerektiğini söylerdim. Sağlığıyla ilgili endişe etmem onun çok hoşuna gidiyordu. Belli aralıklarla da yanına uğrar herhangi bir ihtiyacının olup olmadığını sorardım." ifadelerini kullandı.

Hastanede yaptıkları sohbeti unutamadığını vurgulayan Daştan, "Kendisi çok esprili ve sevecen birisiydi. Bize hastanede bir espri yaparak çocuklarımızın eğitimi için bir şeyler bırakmak istediğini söyledi. Ben de çok ciddiye almamıştım önceleri. Ta ki konsolosluktan gelen mektuba kadar. Benim gibi bu tesiste çalışan arkadaşıma da yine küçük miktarlarda bir şeyler bıraktı." diye konuştu.

Daştan, mirasından kendisine yaklaşık 50 bin lira ayıran Courtney'in her yıl düzenli olarak geldiği 401 numaralı odaya da otel yönetimi tarafından "Charles" adının verildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun

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