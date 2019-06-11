İngiliz turistin öldüğü kaza güvenlik kamerasında

Muğla'nın Fethiye ilçesinde İngiliz turistin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin yaralandığı trafik kazası, güvenlik kamerasına yansıdı.

Burak Hacıoğlu'nun kullandığı 48 ABB 411 plakalı motosiklet, Ölüdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan İngiliz uyruklu John Gerard Thompson'a çarptı.

Kazada, sürücü Hacıoğlu, Thompson ve motosikletteki Gökçe Özlü yaralandı. İlçedeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Thompson, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Hacıoğlu, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan Thompson'a motosikletin çarpma anı yer alıyor.

Kaynak: AA