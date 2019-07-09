İngiliz turistin bulunması için herkes seferber oldu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 6 gün önce kaybolan İngiliz turistin bulunması için arama çalışması devam ediyor.

Kayıp İngiliz David Horton Cann'ı (56) arama çalışmalarını, Muğla Jandarma Komutanlığı Zıpkınlar Komando Taburu'ndan 10 asker, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, Muğla ve İzmir'den AFAD ekipleri, AKUT Fethiye, Kaş-Kalkan, Marmaris, Denizli ekiplerinden oluşan 50 kişi sürdürüyor.

İz takip köpeklerinin destek verdiği arama çalışmalarında drone da kullanılıyor.

Öte yandan, Cann'ın konakladığı otel ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtları da inceleniyor.

İlçeye tatile gelen İngiliz David Horton Cann, konakladığı Ölüdeniz Mahallesi'ndeki otelden 6 gün önce Kayaköy Ören Yeri'ne doğru çıktığı yürüyüşten geri dönmeyince arama çalışması başlatılmıştı.

Kaynak: AA