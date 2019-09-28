İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflası

28.09.2019 13:42

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, iflasını açıklayan İngiliz tur operatörü Thomas Cook'a kesilen ancak bedeli tahsil edilemeyen faturalar nedeniyle ödenmesi gereken vergilerin yatırılmaması yönünde olumlu sonuçlar alındığını bildirdi.

Bülbüloğlu, yaptığı açıklamada, otelcilerin iflastan kaynaklanan alacaklarıyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ve Maliye Bakanlığı üst düzey bürokratlarıyla görüştüklerini belirtti.

Görüşmeler neticesinde, Thomass Cook'a kesilen ancak bedeli tahsil edilemeyen faturalar nedeniyle ödenmesi gereken vergilerin yatırılmaması yönünde olumlu sonuçlar alındığını kaydeden Bülbüloğlu, şunları ifade etti:

"Thomas Cook'a kesilen ancak bedeli tahsil edilemeyen faturalarla ilgili Maliye Bakanlığınca sirküler ilerleyen günlerde yayınlanacak. Konuyla ilgili mutlaka 30 Eylül'e kadar mahkemeye başvuruyla kesilen faturaların binde 5'ini yatırıp icra masasına kayda girilmesi gerekmekte. Bu durumda, Thomas Cook'a kesilen faturalar şüpheli alacaklar hanesine atılıp vergisi ödenmeyecek. Peşin vergiden KDV dahil tutarıyla indirim yapılabilecek."

Kaynak: AA