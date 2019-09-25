İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflası

25.09.2019 12:32

İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği, İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasından sonra Türkiye'den 8 bin İngiliz turistin ülkelerine döndüğünü bildirdi.

Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, ekiplerinin pazartesi gününden beri Antalya, Dalaman, Bodrum ve İzmir havaalanlarında tüm Thomas Cook yolcularının İngiltere'ye dönüşlerini sağlamak için Türkiye'deki havaalanı ve turizm yetkilileriyle yakın biçimde çalıştıkları belirtildi.

Açıklamada, "Bu sabah itibarıyla 31 uçuşla yaklaşık 8 bin kişi dönmüş bulunuyor." denildi.

Türk yetkililere teşekkür

İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Jennifer Anderson da büyükelçiliğin pazartesi erken saatlerden itibaren Thomas Cook yolcularının ve tatilcilerin İngiltere'ye dönüşünü desteklemek için çalıştığını kaydetti.

Yardım için görevlendirilen personelin fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaşan Anderson, "Olaydan etkilenenler için çok üzgünüz. Türk yetkililere bütün yardımları için teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un kurtarma görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından şirketin ticari faaliyetlerine son verdiği açıklanmıştı. Bunun üzerine İngiliz Sivil Havacılık Kurumu tarafından Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ülkelerde Thomas Cook rezervasyonuyla tatil yapan 150 bini aşkın İngiliz vatandaşının geri getirilmesi için operasyon başlatılmıştı.

Kaynak: AA