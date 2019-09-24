İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflası
Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasının açıklanmasının ardından Tunus'ta tatilini yapan İngiliz turistlerin bir kısmı, ayarlanan charter uçuşlarla Susa kentindeki Enfidha Hammamet Uluslararası Havalimanı'ndan ülkelerine döndü.
24.09.2019 20:15
Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasının açıklanmasının ardından Tunus'ta tatilini yapan İngiliz turistlerin bir kısmı, ayarlanan charter uçuşlarla Susa kentindeki Enfidha Hammamet Uluslararası Havalimanı'ndan ülkelerine döndü.
Kaynak: AA