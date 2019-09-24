İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflası -Turistler ülkelerine gönderiliyor- ANTALYA
Havalimanındaki turistlerden görüntüler Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasının açıklanmasının ardından, tatil için Antalya'ya gelen 1050 turistin ülkelerine gönderildiği bildirildi.
24.09.2019 16:56
Havalimanındaki turistlerden görüntüler Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasının açıklanmasının ardından, tatil için Antalya'ya gelen 1050 turistin ülkelerine gönderildiği bildirildi.
Kaynak: AA