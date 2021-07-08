İngiliz Taraftarlar 55 Yıl Sonra İlk Defa Büyük Bir Finale Çıkmayı Kutluyor

İngiltere, EURO 2020'nın sürpriz takımı Danimarka karşısında geriye düşmesine rağmen uzatma devrelerinde kazandığı penaltıyla sahadan 2-1 galip ayrılıp, finalde İtalya'nın rakibi oldu. İngiliz taraftarlar ise 55 yıl sonra ilk defa büyük bir finale çıkmayı kutluyor.