İngiliz Taraftarlar 55 Yıl Sonra İlk Defa Büyük Bir Finale Çıkmayı Kutluyor
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İngiliz Taraftarlar 55 Yıl Sonra İlk Defa Büyük Bir Finale Çıkmayı Kutluyor

Dugout - Haberler | Spor

İngiltere, EURO 2020'nın sürpriz takımı Danimarka karşısında geriye düşmesine rağmen uzatma devrelerinde kazandığı penaltıyla sahadan 2-1 galip ayrılıp, finalde İtalya'nın rakibi oldu. İngiliz taraftarlar ise 55 yıl sonra ilk defa büyük bir finale çıkmayı kutluyor.

İngiltere, EURO 2020'nın sürpriz takımı Danimarka karşısında geriye düşmesine rağmen uzatma devrelerinde kazandığı penaltıyla sahadan 2-1 galip ayrılıp, finalde İtalya'nın rakibi oldu. İngiliz taraftarlar ise 55 yıl sonra ilk defa büyük bir finale çıkmayı kutluyor.

İngiliz Taraftarlar 55 Yıl Sonra İlk Defa Büyük Bir Finale Çıkmayı Kutluyor

Kaynak: Dugout

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde İtalya'nın rakibi İngiltere oldu
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde İtalya'nın rakibi İngiltere oldu
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İngiltere, normal süresi 1-1 sona eren maçın uzatma devrelerinde Danimarka'yı 2-1 yenerek tarihinde ilk kez finale...
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İngiltere, normal süresi 1-1 sona eren maçın uzatma devrelerinde Danimarka'yı 2-1 yenerek tarihinde ilk kez finale...
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ilk finalist İtalya
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ilk finalist İtalya
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