İngiliz Taraftarlar 55 Yıl Sonra İlk Defa Büyük Bir Finale Çıkmayı Kutluyor

İngiltere, EURO 2020'nın sürpriz takımı Danimarka karşısında geriye düşmesine rağmen uzatma devrelerinde kazandığı penaltıyla sahadan 2-1 galip ayrılıp, finalde İtalya'nın rakibi oldu. İngiliz taraftarlar ise 55 yıl sonra ilk defa büyük bir finale çıkmayı kutluyor.
İngiltere, EURO 2020'nın sürpriz takımı Danimarka karşısında geriye düşmesine rağmen uzatma devrelerinde kazandığı penaltıyla sahadan 2-1 galip ayrılıp, finalde İtalya'nın rakibi oldu. İngiliz taraftarlar ise 55 yıl sonra ilk defa büyük bir finale çıkmayı kutluyor.