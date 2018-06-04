İngiltere'den Kaçan Çocuk Tacizcisini, Türk Polisi Kıskıvrak Yakaladı
İngiltere'de çocuğa cinsel istismardan aranan turist, Aydın'da polislerin yaptığı operasyonla yakalanarak tutuklandı.
Aydın'ın Didim ilçesinde 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan aranan İngiltere uyruklu şahıs Türk polisi tarafından yakalanarak tutuklandı.
İNGİLTERE'DE CİNSEL İSTİSMAR SUÇUNDAN ARANIYORDU
İngiltere'de yaşadığı dönemde 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan hakkında işlem başlatılan İngiltere uyruklu D.S.H. Didim'de yakalandı.
AYDIN DİDİM'DE YAKALANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı operasyon ile Didim'de ikamet etmekte olan İngiltere uyruklu D.S.H. isimli şahsı ülkesinde işlemiş olduğu "Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan yakalayarak gözaltına aldı.
Çocuk tacizcisi D.S.H. sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
YORUMLAR (3)
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mübarek ramazanda igrenç olaylar bitmek bilmiyor.hiçbir partiye üye değilim.ülkemizde saglam karektetli başkanlar veya başbakanlar görmek istiyoruz.adalet sistemi güvenilir olmalıdır..caydırıcı olmalıdır.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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KEŞKE ÜLKEMİZDEKİLER DE KISKIVRAK YAKALANSA !Cevap Yaz Yayından Kaldır
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TÜRK ADALETİNDEN KURTULAMADI MI :))))))))) KOMİKLER SİZİİİ ADAM SUÇLU ARANIYOR AMA ÜLKEMİZE ELİNİ KOLUNU SALLAMIŞ GİRMİŞ ADALETİNDEN KAÇAMAMIŞ GÜVENLİĞİNİ ALTETMİŞ Mİ DİYORSUNUZCevap Yaz Yayından Kaldır