İngiliz süper zenginlerde seçim korkusu: Muhalefet kazanırsa ülkeyi terk ederiz

02.11.2019 15:53

Avrupa Birliği'nden ayrılığı (Brexit) yılan hikayesine dönen İngiltere 12 Aralık'ta erken genel seçime gidiyor. Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin bu seçimlerde nasıl bir performans göstereceği merakla bekleniyor. İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'nin iktidara gelmesinden en çok korkanlar ise ülkenin zengin kesimi. Sebep ise zenginlerin ödediği vergilerin yükseltilmesi ihtimali.



Corbyn her fırsatta sosyal adalet mesajı veriyor. Son olarak "İngiltere'de 150 milyarder varken 14 milyon insan yoksulluk çekiyor. Adil bir toplumda milyarderler olmamalı, yoksulluk olmalı" şeklinde yaptığı sosyal medya paylaşımı ülkedeki aşırı zengin kesimlerin uykusunu kaçırmaya başladı. İngiltere'nin süper zenginleri İşçi Partisi'nin iktidara gelmesi durumunda kendilerine yönelik yeni yüksek vergiler getireceğinden endişe ediyor. Euronews.com'da Görüntüle