İngiliz sunucu Clarkson'dan Greta Thunberg'e: 'Kapa çeneni ve okuluna geri dön'
Haberler » Dünya » İngiliz sunucu Clarkson'dan Greta Thunberg'e: 'Kapa çeneni ve okuluna geri dön' - Haberler

İngiliz sunucu Clarkson'dan Greta Thunberg'e: 'Kapa çeneni ve okuluna geri dön'

İngiliz sunucu Jeremy Clarkson, 16 yaşındaki İsveçli çevre aktivisti için "deli ve tehlikeli ifadelerini kullandı.

06.12.2019 16:58 | Son Güncelleme: 06.12.2019 16:58
İngiliz sunucu Clarkson'dan Greta Thunberg'e: 'Kapa çeneni ve okuluna geri dön'

İngiliz sunucu Jeremy Clarkson, 16 yaşındaki İsveçli çevre aktivisti için "deli ve tehlikeli ifadelerini kullandı. 'The Grand Tour' adlı programının son sezonunun tanıtımı için kanalına konuk olan Clarkson, Greta'ya "okuluna geri dön ve çeneni kapa" sözleriyle seslendi.


Thunberg'i "küçük çocukların uykusuz geceler geçirmesine neden olmakla" suçlayan Clarkson, küresel ısınmayla ilgili fikirlerinin değiştiğini ancak Thunberg ile aynı görüşte olmadığını savundu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler