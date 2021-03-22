İngiliz Sterlini kaç lira oldu? İngiliz Sterlini yükseldi mi? İngiliz Sterlini düştü mü?
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İngiliz Sterlini kaç lira oldu? İngiliz Sterlini yükseldi mi? İngiliz Sterlini düştü mü?

22.03.2021 17:43 | Son Güncelleme: 22.03.2021 17:46
İngiliz Sterlini kaç lira oldu? İngiliz Sterlini yükseldi mi? İngiliz Sterlini düştü mü?

Ekonomi piyasalarında yaşanan hareketlilik sonrası İngiliz Sterlini kaç lira oldu merak edildi. Peki, İngiliz Sterlini yükseldi mi? İngiliz Sterlini düştü mü? İngiliz Sterlini kaç lira oldu?

Hafta sonu ekonomi dünyasında birbiri ardına etkileyici gelişmeler yaşanmış, Pazar gecesi ise kurlarda ani değişiklikle gözlendi. Peki, İngiliz Sterlini kaç lira oldu? İngiliz Sterlini yükseldi mi? İngiliz Sterlini düştü mü?

İNGİLİZ STERLİNİ KAÇ LİRA OLDU?

İngiliz Sterlini fiyatlarında son dönemde ani değişimler oldu.İşte güncel İngiliz Sterlini fiyatı:

İngiliz Sterlini kaç lira oldu? İngiliz Sterlini yükseldi mi? İngiliz Sterlini düştü mü?
SEO Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
SEO Editörü
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