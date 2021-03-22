İngiliz Sterlini kaç lira oldu? İngiliz Sterlini yükseldi mi? İngiliz Sterlini düştü mü?

Ekonomi piyasalarında yaşanan hareketlilik sonrası İngiliz Sterlini kaç lira oldu merak edildi. Peki, İngiliz Sterlini yükseldi mi? İngiliz Sterlini düştü mü? İngiliz Sterlini kaç lira oldu?