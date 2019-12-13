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İngiliz sterlini Johnson’ın seçim zaferiyle değer kazandı

İngiltere seçimlerinde Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti'nin tek başına iktidara gelmesinin ardından sterlin, ABD doları karşısında yüzde 1,88 değerlenerek 1,3409'a yükseldi.

13.12.2019 15:02 | Son Güncelleme: 13.12.2019 15:02
İngiliz sterlini Johnson’ın seçim zaferiyle değer kazandı

seçimlerinde liderliğindeki Muhafazakar Parti'nin tek başına iktidara gelmesinin ardından , ABD doları karşısında yüzde 1,88 değerlenerek 1,3409'a yükseldi

Kaynak: Dunya.com

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