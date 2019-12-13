İngiliz sterlini Johnson’ın seçim zaferiyle değer kazandı
İngiltere seçimlerinde Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti'nin tek başına iktidara gelmesinin ardından sterlin, ABD doları karşısında yüzde 1,88 değerlenerek 1,3409'a yükseldi.
13.12.2019 15:02 | Son Güncelleme: 13.12.2019 15:02
İngiltere seçimlerinde Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti'nin tek başına iktidara gelmesinin ardından sterlin, ABD doları karşısında yüzde 1,88 değerlenerek 1,3409'a yükseldi
Kaynak: Dunya.com