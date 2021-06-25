İngiliz SPG Holdings'ten Ödeal'a 28,7 milyon liralık yatırım
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İngiliz SPG Holdings'ten Ödeal'a 28,7 milyon liralık yatırım

İngiliz SPG Holdings'ten Ödeal'a 28,7 milyon liralık yatırım
Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan - Haberler | Ekonomi

İngiliz SPG Holdings, ödeme teknolojileri şirketi Ödeal'ın toplam hisselerin yüzde 9,9'una sahip olmak için 28,7 milyon lira yatırım yaptı.

İngiliz SPG Holdings, ödeme teknolojileri şirketi Ödeal'ın toplam hisselerin yüzde 9,9'una sahip olmak için 28,7 milyon lira yatırım yaptı.

Ödeal'dan yapılan açıklamaya göre, söz konusu yatırımla birlikte Ödeal'ın değeri 290 milyon liraya ulaştı.

Açıklamada görüşleri yer alan Ödeal Kurucu Genel Müdürü Fevzi Göngör, yabancı sermaye yatırımlarının öneminden bahsederek, Türk firmalarına ve ekonomisine yönelik yabancı sermaye yatırımlarının arttığını bildirdi. Güngör, "Yıl sonuna kadar, özellikle hacim olarak önemli artışlar bekliyoruz ama hala ülke olarak hak ettiğimiz oranda yabancı sermaye yatırımı alamadığımız da bir gerçek." ifadesini kullandı.

Fevzi Güngör, 7 yıl önce cep telefonlarını POS cihazı haline getiren Cepte POS ile sektöre girdiklerini anımsatarak, bu süre zarfında ulaştıkları 60 bini aşan üye iş yeri sayısının ne kadar doğru bir öngörüde bulunduklarını gösterdiğini anlattı.

"Yeni fonlar, devam eden organik büyüme ve Ödeal API için kullanılacak"

Bu gelişmenin yabancı yatırımcıların da ilgisini çektiğini kaydeden Güngör, şu açıklamalarda bulundu:

"SPG Holdings gibi bu konuda deneyimli bir kurumdan yatırım almak bizim için ayrıca önemliydi. İlerleyen dönemde SPG Holdings'in ek yatırımları olacaktır ve global diğer yatırımcıların da ilgisini çekeceğimizi düşünüyorum. Yeni fonları, devam eden organik büyümemizi desteklemek ve üçüncü fazımız olarak tanımladığımız, reyonda ödemeyi sağlayarak mağazalardaki kasa kuyruklarını ortadan kaldıran Ödeal API için kullanmayı planlıyoruz."

Güngör, Ödeal'ın, 2021'in ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre üye işyeri sayısını yüzde 24 arttığını kaydederek, "Ayrıca, işlem sayısı yüzde 274 ve işlem hacmi yüzde 124 arttı." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

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İngiliz SPG Holdings'ten Ödeal'a 28,7 milyon liralık yatırım - Haberler Ekonomi
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