İngiliz sevgilisinin boynunu ve yüzünü kesen şahıs tutuklandı



MUĞLA - Milas-Bodrum Havalimanında çiçekler ve mumlarla sevgilisine sürpriz evlilik teklifi ile F.Z., sevgilisini bıçakla yaraladığı iddiasıyla tutuklandı.

İngiliz vatandaşı Faiza Drid'i ile Bodrum'da evlilik hazırlıkları yapan F.Z. geçtiğimiz gece çıkan tartışmada Drid'in boğazını ve yüzünü bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alındı. 38 yaşındaki F.Z., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliye sevk edildi. Polis eşliğinde adliye merdivenlerinden çıkan şüpheli pişman olduğunu söyledi. F.Z. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.