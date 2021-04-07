İngiliz sermaye fonu CVC, Toshiba'yı satın almak için teklif verdi
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İngiliz sermaye fonu CVC, Toshiba'yı satın almak için teklif verdi

Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran - Haberler | Ekonomi
İngiliz sermaye fonu CVC, Toshiba'yı satın almak için teklif verdi

İngiliz sermaye fonu şirketi CVC Capital Partners'ın, Japon teknoloji devi Toshiba'yı satın almak için teklifte bulunduğu bildirildi.

İngiliz sermaye fonu şirketi CVC Capital Partners'ın, Japon teknoloji devi Toshiba'yı satın almak için teklifte bulunduğu bildirildi.

Toshiba'dan yapılan açıklamada, CVC Capital Partners'ın, şirketi satın almak için teklifte bulunduğu, şu an için konunun değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Detaylı bilgi talep ederken, (teklif) dikkatli bir şekilde inceleyeceğiz." denildi.

Uzmanlar, Toshiba'nın toplam satış bedelinin 20,8 milyar dolar seviyesinde olabileceğini belirterek, İngiliz basınında, CVC Capital Partners'ın ortak başka yatırımcıları da yatırım yapmak için teklife dahil edebileceği öne sürüldü.

Toshiba'nın ABD'deki hisseleri, satın alma teklifine ilişin haberlerin ve açıklamaların etkisiyle yaklaşık yüzde 20 değer kazandı.

Toshiba'nın portföyünde nükleer santral projelerinin olması nedeniyle Japon enerji regülatörünün satışa onay vermesi gerekiyor.

Toshiba, 2020 yılında bilgisayar şirketi Dynabook'ta kalan hisselerini satmıştı.

İngiliz sermaye fonu CVC Capital ise daha önce Japonya'da cilt bakım ürünleri ve şampuan üreticisi Shiseido'yu 1,5 milyar dolara satın almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

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