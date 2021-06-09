Son dakika haber! İngiliz savaş gemisi Sarayburnu'na demirledi
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Son dakika haber! İngiliz savaş gemisi Sarayburnu'na demirledi

İhlas Haber Ajansı / Caner Sönmez - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... İngiliz savaş gemisi Sarayburnu'na demirledi Limana demirleyen gemi havadan görüntülendi Sabah saatlerinde Marmara Deniz'inde İstanbul Boğazı'na gelen "HMS Defender" isimli İngiliz savaş gemisi Sarayburnu Limanı'na demirledi.

İngiliz savaş gemisi Sarayburnu'na demirledi

Limana demirleyen gemi havadan görüntülendi

İSTANBUL - Sabah saatlerinde Marmara Deniz'inde İstanbul Boğazı'na gelen "HMS Defender" isimli İngiliz savaş gemisi Sarayburnu Limanı'na demirledi. Gemisinin bir süre burada kalacağı öğrenildi.

İngiliz Kraliyet Donanması'na ait D36 borda numaralı HMS Defender isimli savaş gemisi sabah 07.30 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Kız Kulesi'nde manevra yapan Savaş gemisine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı kurtarma2 ve Mehmetçik römorkörleri ve Sahil güvenlik Marmara ve boğazlar bölge komutanlığı'na 2 tane bot eşlik etti. Sarayburnu Limanı'na demirleyen İngiliz savaş gemisinin bir süre burada kalacağı öğrenildi.

Limana yanaşan İngiliz savaş gemisinde askerler güvertede gezerken turistler de sahilden onları izledi. Öte yandan demirleyen savaş gemisi havadan görüntülendi.

Son dakika haber! İngiliz savaş gemisi Sarayburnu'na demirledi
Son dakika haber! İngiliz savaş gemisi Sarayburnu'na demirledi
Son dakika haber! İngiliz savaş gemisi Sarayburnu'na demirledi
Son dakika haber! İngiliz savaş gemisi Sarayburnu'na demirledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Caner Sönmez

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