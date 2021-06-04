İngiliz savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı
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İngiliz savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı

İngiliz savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı
Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel

İngiliz Donanmasına ait P224 borda numaralı "HMS Trent" isimli açık deniz devriye gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçti.

İngiliz Donanmasına ait P224 borda numaralı "HMS Trent" isimli açık deniz devriye gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Açık deniz devriye gemisi, akşam üstü Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Sahil Güvenlik gemisinin eşlik ettiği geminin Boğaz'dan geçişi yaklaşık 2 saat sürdü.

Geçişi sırasında Boğaz trafiğinin kontrollü şekilde sağlandığı gemi, Çanakkale Boğazı'na doğru yol aldı.

HMS Trent'in Boğaz geçişi, Beykoz'dan da görüntülendi.

İngiliz savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür

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