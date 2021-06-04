Son dakika... İngiliz Savaş Gemisi 'HMS Trent' İstanbul Boğazından geçti
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Son dakika... İngiliz Savaş Gemisi 'HMS Trent' İstanbul Boğazından geçti

İhlas Haber Ajansı / Davut Has - Haberler | Güncel

Son dakika haber... İngiliz Savaş Gemisi 'HMS Trent' İstanbul Boğazından geçti P224 borda numaralı 'HMS Trent' isimli geminin geçişi Ortaköy'den görüntülendi İngiliz Donanması'na ait P224 borda numaralı 'HMS Trent' isimli savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan ilerleyerek Çanakkale Boğazına doğru yol aldı.

İngiliz Savaş Gemisi 'HMS Trent' İstanbul Boğazından geçti

P224 borda numaralı 'HMS Trent' isimli geminin geçişi Ortaköy'den görüntülendi

İSTANBUL - İngiliz Donanması'na ait P224 borda numaralı 'HMS Trent' isimli savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan ilerleyerek Çanakkale Boğazına doğru yol aldı. Geminin geçişi Beşiktaş Ortaköy'den görüntülendi.

İngiliz Donanması'na ait P224 borda numaralı 'HMS Trent' isimli savaş gemisi Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Ortaköy Sahilinden saat 19.30'da görülen savaş gemisine geçişi esnasında Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

P 224 borda numaralı HMS Trent isimli gemi Çanakkale Boğazına doğru yol aldı. Geminin geçişi Ortaköy'den görüntülendi.

Son dakika... İngiliz Savaş Gemisi 'HMS Trent' İstanbul Boğazından geçti
Son dakika... İngiliz Savaş Gemisi 'HMS Trent' İstanbul Boğazından geçti
Son dakika... İngiliz Savaş Gemisi 'HMS Trent' İstanbul Boğazından geçti
Son dakika... İngiliz Savaş Gemisi 'HMS Trent' İstanbul Boğazından geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Davut Has

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