İngiliz savaş gemisi 'HMS Trent' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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İngiliz savaş gemisi 'HMS Trent' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

İhlas Haber Ajansı / Utku Yaşar Cüce - Haberler | 3. Sayfa

İngiliz savaş gemisi 'HMS Trent' Çanakkale Boğazı'ndan geçti İngiliz Donanması'na ait P224 borda numaralı 'HMS Trent' adlı açık deniz devriye gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Akdeniz'e açılmak üzere Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

İngiliz savaş gemisi 'HMS Trent' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE - İngiliz Donanması'na ait P224 borda numaralı 'HMS Trent' adlı açık deniz devriye gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Akdeniz'e açılmak üzere Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden saat 08.20'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan İngiliz Donanması'na ait P224 borda numaralı 'HMS Trent' isimli açık deniz gemisi saat 09.45 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Boğazın manevrası en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönen gemi, 'Dur Yolcu' sembolü ve Kilitbahir Kalesi'ni de geçerek Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

İngiliz savaş gemisine boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botları refakat etti.

İngiliz savaş gemisi 'HMS Trent' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
İngiliz savaş gemisi 'HMS Trent' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
İngiliz savaş gemisi 'HMS Trent' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
İngiliz savaş gemisi 'HMS Trent' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
İngiliz savaş gemisi 'HMS Trent' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
İngiliz savaş gemisi 'HMS Trent' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
İngiliz savaş gemisi 'HMS Trent' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
İngiliz savaş gemisi 'HMS Trent' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
İngiliz savaş gemisi 'HMS Trent' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Utku Yaşar Cüce

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