İngiliz savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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İngiliz savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

İngiliz savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Demirören Haber Ajansı / Cemhan Şen - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen, İngiliz Donanması'na ait savaş gemisi 'HMS Trent', Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen, İngiliz Donanması'na ait savaş gemisi 'HMS Trent', Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden saat 08.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, İngiliz Donanması'na ait, P224 borda numaralı savaş gemisi 'HMS Trent', boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönükten sonra saat 10.00 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı. İngiliz savaş gemisine, güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik Botu ile eşlik edildi. 


İngiliz savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
İngiliz savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
İngiliz savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
İngiliz savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemhan Şen

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