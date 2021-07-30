İngiliz sağlık çalışanları zam taleplerini sürdürdü
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İngiliz sağlık çalışanları zam taleplerini sürdürdü

Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci - Haberler | Güncel

İngiliz Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) çalışanları, başkent Londra'da zam ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi talebiyle başlattıkları gösterilerini sürdürdü.

İngiliz Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) çalışanları, başkent Londra'da zam ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi talebiyle başlattıkları gösterilerini sürdürdü. St. Thomas Hastanesi'nde toplanan göstericiler, başbakanlık ofisinin bulunduğu Downing Sokağı'na yürüdü.

İngiliz sağlık çalışanları zam taleplerini sürdürdü
İngiliz sağlık çalışanları zam taleplerini sürdürdü
İngiliz sağlık çalışanları zam taleplerini sürdürdü
İngiliz sağlık çalışanları zam taleplerini sürdürdü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci

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