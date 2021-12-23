İngiliz rock grubu Coldplay son albümünü 2025'te çıkaracağını açıkladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İngiliz rock grubu Coldplay son albümünü 2025'te çıkaracağını açıkladı

İngiliz rock grubu Coldplay son albümünü 2025'te çıkaracağını açıkladı
AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel

İngiliz rock grubu Coldplay, 2025'te son albümünü çıkaracak.

İngiliz rock grubu Coldplay, 2025'te son albümünü çıkaracak.

Grubun solisti Chris Martin, BBC Radio 2'ye verdiği röportajda, son müzik kaydını 2025'te çıkaracaklarını daha sonrada sadece turne düzenleyeceklerini aktardı.

Martin, grubun iş birliği yapabileceğini belirterek, "Ancak Coldplay'in albüm kataloğu 2025'te sona erer." ifadesini kullandı.

İlk albümünü 2000'de çıkaran Coldplay, eğer son albümlerini 2025'te çıkarırsa bu 25'inci yıl albümü olarak kayıtlara geçecek.

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title