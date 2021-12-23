İngiliz rock grubu Coldplay son albümünü 2025'te çıkaracağını açıkladı

İngiliz rock grubu Coldplay, 2025'te son albümünü çıkaracak.

Grubun solisti Chris Martin, BBC Radio 2'ye verdiği röportajda, son müzik kaydını 2025'te çıkaracaklarını daha sonrada sadece turne düzenleyeceklerini aktardı.

Martin, grubun iş birliği yapabileceğini belirterek, "Ancak Coldplay'in albüm kataloğu 2025'te sona erer." ifadesini kullandı.

İlk albümünü 2000'de çıkaran Coldplay, eğer son albümlerini 2025'te çıkarırsa bu 25'inci yıl albümü olarak kayıtlara geçecek.

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Son Dakika Haberleri

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