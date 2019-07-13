İngiliz polisinin 'darpla gözaltı' anları büyük tepki çekti

– İngiliz polisi, yanlış yere park ettiğini söyleyerek defalarca ikaz ettiği engelli aracının sürücüsünü darp ederek gözaltına aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti.

Olay, İngiltere'nin başkenti Londra'da yer alan Tower Hamlets beldesinde 9 Temmuz'da yerel saat ile 17.30 civarında meydana geldi.

Yerel medya, bölge polislerinin, 38 yaşındaki sürücü Youness Bentahar'ı aracını park ettiği yerden kaldırması yönünde ikaz ettiğini; Bentahar'ın ise bunu reddedince polisler tarafından eşi ve çocuklarının göz önünde darp edilerek gözaltına alındığını yazdı.

Bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde Youness Bentahar'ın 3 polis tarafından sert müdahalelerle gözaltına alındığı; sürekli yardım istediği, polislerin ise şiddete devam ettiği görülüyor. Polislerin, adamı gözaltına almaya çalıştığı sırada adamın sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine, olay yerine hemen sağlık ekipleri çağrıldı.

Polisin yaptığı açıklamada, Bentahar'ın tedbiren hastaneye kaldırıldığı ve daha sonra polis merkezine götürüldüğü; olay sırasında polis tarafından defalarca aracını çekmesi ya da ehliyetini vermesi için uyarı yapıldığı ancak adamın ısrarla bunu reddettiği; olayda iki polis memurunun da hafif yaralandığı belirtildi.

ARACINDA ENGELLİ İBARESİ VAR

İngiliz medyasına konuşan Bentahar, kızının akciğer rahatsızlığı bulunduğunu ve olay sırasında da araçta olduğunu; aracında engellilere verilen mavi bantın görünür şekilde olduğunu söyledi. Bentahar, kendisinin polislere direnmediğini, sadece "buraya park etmemde yanlış olan ne" diye sorduğunu ancak polislerin şiddetine maruz kaldığını söyledi. Gözaltı işlemi sırasında parmağı ve kafasından yaralanan Bentahar, çocuklarının o sahneye tanık oldukları için çok üzgün olduğunu söyledi.

11 Temmuz'da, olaya dair yapılan ek açıklamada ise olayda adamın sağlık durumunun kötüleştiği için durumun zorunlu olarak Bağımsız Polis Davranışları Ofisi'ne (IOPC) bildirildiği ve adamın soruşturma kapsamında serbest bırakıldığı vurgulandı.

Kaynak: DHA