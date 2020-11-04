İngiliz perakende devi John Lewis 1500 kişiyi işten çıkarıyor
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İngiliz perakende devi John Lewis 1500 kişiyi işten çıkarıyor

04.11.2020 20:23 | Son Güncelleme: 04.11.2020 20:26
İngiliz perakende devi John Lewis 1500 kişiyi işten çıkarıyor

İngiltere'nin önde gelen perakende zincirlerinden John Lewis, 1500 kişinin işten çıkarılacağını duyurdu.

İngiltere'nin önde gelen perakende zincirlerinden John Lewis, 1500 kişinin işten çıkarılacağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, 2022 yılına kadar yaklaşık 300 milyon sterlin tasarruf planlandığı, bu kapsamda 1500 kişinin işten çıkarılacağı bildirildi.

Ev tekstilinden giyim ve elektronik araçlara çok sayıda ürünün satışını yapan 91 yıllık şirket, işten çıkarmaların daha çok yönetim merkezinden yapılması planlanıyor.

John Lewis bünyesinde bulunan tüm iştirakleri de dahil olmak üzere yaklaşık 80 bin kişiye istihdam sağlıyor.

Marks & Spencer da daha önce yaptığı açıklamada, kasım ayı sonuna kadar 7 bin kişinin işten çıkarılacağını duyurmuştu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, geçen hafta sonu yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle ülkenin 4 haftalık karantinaya gireceğini duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

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