İngiliz parlamentosu tartışmalı vergi artışını kabul etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İngiliz parlamentosu tartışmalı vergi artışını kabul etti

İngiliz parlamentosu tartışmalı vergi artışını kabul etti
Anadolu Ajansı / Hasan Esen - Haberler | Güncel

İngiltere'de parlamento, vergi mükelleflerinin ulusal sigorta katkılarına yüzde 1,25 artış yapılmasını öngören tasarıyı onayladı.

İngiltere'de parlamento, vergi mükelleflerinin ulusal sigorta katkılarına yüzde 1,25 artış yapılmasını öngören tasarıyı onayladı.

Parlamentoda yapılan oylamada tasarı 248'e karşı 319 oyla kabul edildi ancak aralarında eski Çalışma ve Emeklilik Bakanı Esther McVey'in de olduğu 37 Muhafazakar Parti milletvekili ya hayır oyu kullandı ya da oylamaya katılmadı.

Hükümet, yeni "sağlık ve sosyal bakım vergisi" ile elde edilecek yıllık tahmini 12 milyar sterlinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hastanelerde artan bekleme sürelerinin azaltılması için kullanılacağını belirtti.

Nisan 2022'den itibaren ulusal sigorta katkı paylarının yüzde 1,25 artırılacağını öngören tasarı, Lordlar Kamarası'nda kabulü ve Kraliçe'nin imzasının ardından yasalaşacak.

Pazartesi günü tasarıyı sunan Başbakan Boris Johnson, yapılacak vergi artışıyla ülkedeki uzun vadeli sosyal bakım sorunlarının da çözüleceğini savunmuştu ancak muhalefet düzenlemenin düşük gelirli kişilerin gelirlerinden daha fazla kesinti anlamına geldiğini, bunun yerine zenginlerden daha fazla vergi alınarak sorunun çözülebileceğini ifade etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Fuat Oktay Yaşar Güler Mansur Yavaş Meral Akşener
Magazin Müge Anlı Münir Özkul Derya Şensoy Serdar Ortaç
Spor Umut Meraş Çağdaş Atan Samet Aybaba Hakan Çalhanoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İngiliz parlamentosu tartışmalı vergi artışını kabul etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.09.2021 23:12:07. #1.13#

title