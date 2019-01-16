İngiliz Parlamentosu May'in Brexit Anlaşmasını Reddetti - Sevinç Gösterileri

İngiliz Parlamentosu May'in Brexit Anlaşmasını Reddetti - Sevinç Gösterileri

- Parlamento binası önünde bekleyen kalabalıktan detaylar Kararın açıklanmasının ardından yaşanan sevinç İNGİLTERE - İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB ile vardığı birlikten çıkış (Brexit) anlaşması İngiliz parlamentosunda yapılan oylamada reddedildi.

- Parlamento binası önünde bekleyen kalabalıktan detaylar
Kararın açıklanmasının ardından yaşanan sevinç İNGİLTERE - İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB ile vardığı birlikten çıkış (Brexit) anlaşması İngiliz parlamentosunda yapılan oylamada reddedildi. Parlamento binası önünde bekleyen kalabalık kararı sevinçle karşıladı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et