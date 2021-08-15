İngiliz Parlamentosu, gelecek hafta Afganistan'daki durumu ele almak üzere toplanacak
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İngiliz Parlamentosu, gelecek hafta Afganistan'daki durumu ele almak üzere toplanacak

İngiliz Parlamentosu, gelecek hafta Afganistan'daki durumu ele almak üzere toplanacak
Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci - Haberler | Güncel

İngiltere'de 22 Temmuz'da tatile giren ve 6 Eylül'de açılması planlanan Parlamentonun, Afganistan'daki durumu ele almak üzere gelecek hafta toplanacağı bildirildi.

İngiltere'de 22 Temmuz'da tatile giren ve 6 Eylül'de açılması planlanan Parlamentonun, Afganistan'daki durumu ele almak üzere gelecek hafta toplanacağı bildirildi.

İngiltere Başbakanlık Ofisi kaynakları, Başbakan Boris Johnson'ın, Afganistan'daki durumu görüşmek üzere Parlamentoyu geri çağıracağını doğruladı.

İşçi Partisi Milletvekili Lisa Nandy, Parlamentonun geri çağrılmasının son derece iyi bir haber olduğunu belirterek, "Bu kararın uzun sürdüğünü düşünüyorum çünkü hükümetin bununla başa çıkmak için net stratejisi yok." değerlendirmesinde bulundu.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer, bugün erken saatlerde yaptığı açıklamada, Parlamentonun geri çağrılması talebinde bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci

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