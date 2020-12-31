İngiliz parlamentosu, AB'yle yapılan ticaret anlaşmasına onay verdi
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İngiliz parlamentosu, AB'yle yapılan ticaret anlaşmasına onay verdi

31.12.2020 03:01 | Son Güncelleme: 31.12.2020 03:04
İngiliz parlamentosu, AB'yle yapılan ticaret anlaşmasına onay verdi

İngiltere'de parlamento, Avrupa Birliği (AB) ile varılan serbest ticaret anlaşmasını onayladı.

İngiltere'de parlamento, Avrupa Birliği (AB) ile varılan serbest ticaret anlaşmasını onayladı.

Ticaret anlaşmasının yasaya dönüştürülmesine ilişkin tasarı, parlamentonun alt kanadı olan Avam Kamarası'nda 73'e karşı 521 oyla kabul edildi.

Parlamentonun üst kanadı Lordlar Kamarası da gece saatlerine kadar yapılan görüşmelerin sonucu tasarıya onay verdi.

Bu arada AB liderlerinin ardından Başbakan Boris Johnson anlaşmayı imzaladı.

Johnson, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu anlaşmayı imzalayarak İngiliz halkının kendi seçtikleri parlamento tarafından yapılan kendi yasalarına göre yaşama dileğini gerçekleştiriyoruz." dedi.

Kraliçe 2. Elizabeth'in onayının ardından yürürlüğe girecek anlaşma, 1 Ocak 2021'den itibaren iki taraf arasında ticaretin tarifesiz ve kotasız olarak sürdürülmesini öngörüyor.

Brexit süreci

İngiltere'de Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı.

AB'den resmen 31 Ocak'ta ayrılan ancak geçiş süreci nedeniyle AB hükümlerine uymaya devam etmek zorunda kalan İngiltere, Brüksel ile başta ticaret olmak üzere ikili ilişkiler konusunda kapsamlı müzakereler yürütüyordu.

"Adil rekabetin sağlanması", "ticari anlaşmazlıkların nasıl çözüleceği" ve "balıkçılık" gibi zorlu konularda anlaşılamaması nedeniyle uzayan müzakereler, geçiş sürecin bitmesine sadece 7 gün kala sonuçlanmıştı.

Anlaşmaya varılamaması halinde iki taraf arasındaki ticari ilişkiler, 31 Aralık sonrasında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına göre yapılacaktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen

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