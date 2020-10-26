İngiliz özel kuvvetleri, kaçak yolcularca kaçırıldığı şüphesiyle petrol tankerine operasyon düzenledi: 7 gözaltı
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BBC

İngiliz özel kuvvetleri, kaçak yolcularca kaçırıldığı şüphesiyle petrol tankerine operasyon düzenledi: 7 gözaltı

26.10.2020 02:37 | Son Güncelleme: 26.10.2020 02:41
İngiliz özel kuvvetleri, kaçak yolcularca kaçırıldığı şüphesiyle petrol tankerine operasyon düzenledi: 7 gözaltı

İngiliz özel kuvvetleri, kaçak yolcuların bir petrol tankerini kaçırdıkları şüphesi üzerine Manş Denizi'nde operasyon düzenledi.

İngiliz özel kuvvetleri, kaçak yolcular tarafından kaçırıldığı şüphesiyle bir petrol tankerine operasyon düzenledi. Manş Denizi'nde Wight Adası açıklarında düzenlenen operasyonda tankerdeki yedi şüpheli gözaltına alındı.

Liberya bandıralı petrol tankeri Nave Andromeda'da kaçak yolcuların Pazar sabahı saat 10: 04'te şiddete başvurdukları ve mürettebatı tehdit ettikleri yönündeki haberler üzerine polisten yardım istendi. Polis de İngiliz ordusuyla temas kurdu.

BBC Savunma Muhabiri Jonathan Beale, harekete geçen İngiliz özel kuvvetlerinin akşam saatlerinde düzenledikleri operasyonun dokuz dakikada tamamlandığını aktardı.

Tankerin 22 mürettebatının ise güvende olduğu bildirildi.

İngiltere Savunma Bakanlığı, operasyonun, polisin talebi sonrası Savunma Bakanı Ben Wallace ve İçişleri Bakanı Priti Patel'in talimatıyla düzenlendiğini açıkladı.

Wallace ve Patel, operasyon sonrası polis ve orduyu tebrik etti.

Lagos'tan Southampton'a gidiyordu

73 metre uzunluğundaki tanker, Yunan denizcilik şirketi Navios'a ait.

5 Ekim'de Nijerya'nın Lagos kentinden hareket eden tanker, İngiltere'nin Southampton limanına gidiyordu.

BBC'ye konuşan Navios şirketine yakın bir kaynak, mürettebatın kaçak yolcuların varlığından haberdar olduklarını söyledi.

Kaçak yolcuların hangi ülkeden oldukları ve gemiyi gerçekten kaçırmak mı istedikleri ise henüz bilinmiyor.

BBC
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