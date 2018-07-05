İngiliz Aktrist, İngiltere'nin Galibiyetini Sokakta Üstsüz Dans Ederek Kutladı
Ülkemizde Biri Bizi Gözetliyor adıyla yayınlanan Big Brother isimli yarışma ile ünlenen oyuncu Biannca Lake, İngiltere'nin Dünya Kupasında aldığı galibiyeti sokakta üstsüz şekilde dans ederek kutladı.
İngiliz oyuncu Biannca Lake, ülkesinin Dünya Kupasında Kolombiya'yı yenerek çeyrek finale yükselmesinin ardından sokaklara dökülen taraftarla birlikte çılgınca eğlendi. Lake galibiyeti sokakta taraftarların omuzlarında soyunarak kutladı.
"BU SİZİN İÇİN YETERLİ"
Brentwood, Essex'teki bir barın önünde eğlenen taraftarlar galibiyeti kutlamak için çılgınca dans ederken Lake de üstünü çıkartarak kendinden geçti. Görüntüler Facebook'ta yayınlandıktan sonra on binlerce kez izlendi. Lake, "Bu sizin için yeterli" diyerek omuzlardan indi.
"ORTAM ÇOK ÇILGINDI"
Olay yerinde bulunan bir taraftar, "Ortam oldukça çılgındı. Tahmin edebileceğiniz gibi, polis bütün yolu bloke etmişti ve herkes birbirinin omuzlarındaydı.söyleyerek yukarı ve aşağı zıplıyordu. Atmosfer oldukça yoğundu, çok da tatlıydı." dedi.
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Ulan zaten üzerimize giyecek bi şeyimiz yok. Bari İngiliz olsaydık da arada kaynardık, fakirliğimiz belli olmazdı eğlenirken :))Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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HADİ ASLI GÖSTER KENDİNİCevap Yaz Yayından Kaldır
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MİLLİ TAKIMIMIZ DÜNYA KUPASINDA MAÇ KAZANDIDA BİZMİ YAPMADIK.Cevap Yaz 5 Yayından KaldırTKK: Uzuntum iyice arttibakYayından Kaldır
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devam dedigime bin pişmanım.Cevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır