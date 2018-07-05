İngiliz Aktrist, İngiltere'nin Galibiyetini Sokakta Üstsüz Dans Ederek Kutladı

İngiliz oyuncu Biannca Lake, ülkesinin Dünya Kupasında Kolombiya'yı yenerek çeyrek finale yükselmesinin ardından sokaklara dökülen taraftarla birlikte çılgınca eğlendi. Lake galibiyeti sokakta taraftarların omuzlarında soyunarak kutladı.

"BU SİZİN İÇİN YETERLİ"

Brentwood, Essex'teki bir barın önünde eğlenen taraftarlar galibiyeti kutlamak için çılgınca dans ederken Lake de üstünü çıkartarak kendinden geçti. Görüntüler Facebook'ta yayınlandıktan sonra on binlerce kez izlendi. Lake, "Bu sizin için yeterli" diyerek omuzlardan indi.

"ORTAM ÇOK ÇILGINDI"

Olay yerinde bulunan bir taraftar, "Ortam oldukça çılgındı. Tahmin edebileceğiniz gibi, polis bütün yolu bloke etmişti ve herkes birbirinin omuzlarındaydı.söyleyerek yukarı ve aşağı zıplıyordu. Atmosfer oldukça yoğundu, çok da tatlıydı." dedi.