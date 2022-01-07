İngiliz ordusundan hastanelerde Kovid-19 kaynaklı personel eksikliğinin telafisine destek

İngiltere'de 200 ordu mensubu, Kovid-19 nedeniyle personel sıkıntısının yaşandığı başkent Londra'daki hastanelerde görev yapacak.

İngiltere Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, hastanelerde Kovid-19 kaynaklı personel eksikliğini gidermek için başkentteki İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) hastanelerinde 40 askeri doktor ve 160 genel sağlık personelinin görev alacağı bildirildi.

Açıklamada, askeri personelin 3 hafta boyunca hastanelerde hizmet vermesinin öngörüldüğü belirtildi.

Birleşik Krallık genelinde halihazırda yaklaşık bin 800 askeri personel Kovid-19 salgınıyla mücadeleye destek sağlıyor.

"Askeri personel bu zorlu kış döneminde NHS'ye destek olacak"

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Silahlı kuvvetlerimizin kadın ve erkekleri, ülkeyi Kovid-19'dan korumak için el ele çalışırken, NHS'deki özverili meslektaşlarını desteklemek için bir kez daha adım atıyor." dedi.

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid de silahlı kuvvetlerin, salgın boyunca test sahalarında, aşı merkezlerinde ve hastanelerde sağlık ekiplerine destek verdiğini belirterek, "Bir kez daha, ihtiyacın en büyük olduğu bu zorlu kış döneminde sağlık hizmetlerine yardımcı olarak, başkentte gece gündüz çalışan NHS çalışanlarına yardım etmek için adım atıyorlar." ifadesini kullandı.

"Hükümet personel krizini inkar edemiyor"

Kraliyet Hemşirelik Koleji Direktörü Patricia Marquis ise askerin hastanelerde konuşlandırılmasının, hükümetin artık NHS içinde "personel krizi" olduğunu inkar edemeyeceği anlamına geldiğini söyledi.

Marquis, "Başbakan (Boris Johnson) ve diğerleri, artık NHS personelinin güvenli bakım sunma kabiliyeti hakkındaki soruları görmezden gelemezler." dedi.

Ülke genelinde omicron vakalarının hızla artması nedeniyle sağlık sektörünün yanı sıra tedarik zincirindeki birçok sektörde ciddi personel eksikliği yaşanıyor.

İngiltere'de dün itibarıyla 17 hastane acil durum gibi temel öncelikli bakım hizmetlerinin sağlanamama ihtimalini yansıtan "kiritik durum" ilan etmişti.

Ülkede 4 Ocak'ta 218 bin 724 Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle "salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı" kayda geçmişti.

AA / Zuhal Demirci - Son Dakika Haberleri

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