: İngiliz model Demi Rose, üstsüz pozlarıyla Instagram'ı salladı

17.01.2020 18:37 | Son Güncelleme: 17.01.2020 18:48

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren 24 yaşındaki İngiliz model Demi Rose, son paylaşımlarıyla yine dikkatleri üzerinde topladı.

Instagram hesabında 12,1 milyon takipçisi bulunan güzel model, birbirinden cesur üstsüz ve bikinili pozlarını takipçileriyle paylaştı. Rose'un bu paylaşımları yüz binlerce beğeni gelirken, takipçilerinden de tam not aldı.

ÇIPLAK POZUNA BEĞENİ YAĞDI

Öte yandan seksi model Demi Rose, geçtiğimiz günlerde de çırılçıplak pozunu takipçileriyle paylaştı. Ünlü modelin "Güzellik bakanın gözlerindedir. 12 milyonuz !!! Teşekkür ederim. Sizi seviyorum" notuyla paylaştığı fotoğrafa 716 binin üzerinde beğeni ve binlerce yorum gelirken, aynı paylaşımdaki videosu ise milyonlarca görüntülenme aldı.

CESUR PAYLAŞIMLARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

24 yaşındaki güzel model, Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlarına her gün bir yenisini daha ekliyor. Geçtiğimiz günlerde de üstsüz, mavi bikinili bir pozunu paylaşan Rose'un söz konusu paylaşımı 906 binin üzerinde beğeni almıştı.

İşte Demi Rose'un Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlardan bazıları:

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