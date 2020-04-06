İngiliz milyarder dümene geçti, hemen sipariş verdi İngiltere'nin en zenginlerinden Ineos Kimya'nın kurucusu Sir James Arthur Ratcliffe, Sanmar'ın römorkörünü bizzat test etti, manevra kabiliyetine hayran kalınca hemen kendi şirketi için de sipariş verdi.

İngiltere'nin en zenginlerinden Ineos Kimya'nın kurucusu Sir James Arthur Ratcliffe, Sanmar'ın römorkörünü bizzat test etti, manevra kabiliyetine hayran kalınca hemen kendi şirketi için de sipariş verdi. İnşası tamamlanan römorkör, İskoçya'da teslim edildi. Kaynak: Dunya.com