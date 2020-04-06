İngiliz milyarder dümene geçti, hemen sipariş verdi
İngiltere'nin en zenginlerinden Ineos Kimya'nın kurucusu Sir James Arthur Ratcliffe, Sanmar'ın römorkörünü bizzat test etti, manevra kabiliyetine hayran kalınca hemen kendi şirketi için de sipariş verdi.
06.04.2020 09:25 | Son Güncelleme: 06.04.2020 09:25
İngiltere'nin en zenginlerinden Ineos Kimya'nın kurucusu Sir James Arthur Ratcliffe, Sanmar'ın römorkörünü bizzat test etti, manevra kabiliyetine hayran kalınca hemen kendi şirketi için de sipariş verdi. İnşası tamamlanan römorkör, İskoçya'da teslim edildi.
Kaynak: Dunya.com