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İngiliz milli futbolcular, maç başı ücretlerinin bir kısmını koronavirüsle mücadele için...

İngiliz milli futbolcular, maç başı ücretlerinin bir kısmını koronavirüsle mücadele için...
05.05.2020 21:50 | Son Güncelleme: 05.05.2020 21:50

Takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bağışların Premier Lig oyuncularının başlattığı "Futbolcular Birlikte" isimli yardım kampanyasına yapılacağı belirtildi.

Takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bağışların Premier Lig oyuncularının başlattığı "Futbolcular Birlikte" isimli yardım kampanyasına yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, kampanyaya destek olduğu için İngiltere Futbol Federasyonuna teşekkür edildi.Daha önce de İngiltere Kadın Milli Takımı oyuncuları "Futbolcular Birlikte" kampanyasına bağışta bulunacaklarını açıklamıştı.

Kaynak: Hürriyet

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