İngiliz milli futbolcu Trippier'e 10 hafta men cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İngiliz milli futbolcu Trippier'e 10 hafta men cezası

23.12.2020 17:07 | Son Güncelleme: 23.12.2020 17:10
İngiliz milli futbolcu Trippier'e 10 hafta men cezası

İspanya'nın Atletico Madrid takımında oynayan İngiliz futbolcu Kieran Trippier, bahis kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle futboldan 10 hafta men edildi.

İspanya'nın Atletico Madrid takımında oynayan İngiliz futbolcu Kieran Trippier, bahis kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle futboldan 10 hafta men edildi.

İngiltere Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki milli oyuncu hakkında mayıs ayında başlatılan soruşturma tamamlandı.

Tottenham'dan Atletico Madrid'e transfer olduğu Temmuz 2019'da bahis kurallarını ihlal ettiği tespit edilen Trippier'e, 10 hafta futboldan men ve 70 bin sterlin para cezası verildi.

Açıklamada, men cezasının bugünden itibaren başlayacağı ve FIFA'ya yapılan başvuru sonucu kararın dünya çapında geçerli olacağı belirtildi.

Trippier, daha önce yaptığı açıklamada, suçlamaları reddederek, "Profesyonel futbol hayatımda hiçbir zaman futbola ilişkin bahis oynamadım. Başka bir kimse üzerinden de bahis yoluyla ekonomik çıkar sağlamadım." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Meral Danış Beştaş Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Serdar Ortaç Demet Akalın Acun Ilıcalı İbrahim Büyükak
Spor Erol Bulut Lionel Messi Samet Aybaba Malcolm Thomas Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Göztepe İngiltere Galatasaray Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İngiliz milli futbolcu Trippier'e 10 hafta men cezası | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 17:12:45. #1.15#
title