İngiliz milletvekillerini şempanze olarak tasvir eden tablo 9.8 milyon sterline satıldı

İngiliz milletvekillerini şempanze olarak tasvir eden tablo 9.8 milyon sterline satıldı

İngiliz grafiti sanatçısı Banksy'nin İngiltere Parlamentosu'nun alt kanadı Avam Kamarasındaki milletvekillerini şempanze olarak tasvir ettiği 'Devolved Parliament' isimli tablo açık arttırmada 9.8 sterline satıldı.

04.10.2019 10:01
İngiliz milletvekillerini şempanze olarak tasvir eden tablo 9.8 milyon sterline satıldı

İngiliz grafiti sanatçısı Banksy'nin İngiltere Parlamentosu'nun alt kanadı Avam Kamarasındaki milletvekillerini şempanze olarak tasvir ettiği 'Devolved Parliament' isimli tablo açık arttırmada 9.8 sterline satıldı.


Yaklaşık 4 metre boyundaki tuvalin bir buçuk ile iki milyon sterlin arasında değişen bir fiyatla alıcı bulması bekleniyordu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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