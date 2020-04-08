İngiliz mevkidaşı Raab'dan Çavuşoğlu'na Kovid-19'a karşı dayanışma teşekkürü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşme, Raab'ın talebi üzerine gerçekleşti.

Telefon görüşmesinde Raab, Çavuşoğlu'na yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede Türkiye'nin gönderdiği medikal yardım için teşekkür etti ve bunun "iki ülke arasındaki güçlü dostluğun göstergesi" olduğunu vurguladı.

Raab ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip koranavirüs (Kovid-19) tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a gönderdiği acil şifa mesajı için de teşekkür etti.

Kaynak: AA