İngiliz medyası: "İngiltere mayısta Karadeniz'e savaş gemileri yollayacak"

İngiltere'de Sunday Times gazetesi, İngiltere'nin Type 45 destroyer ve Type 23 model savaş gemilerini mayıs ayında Karadeniz'e yollayacağını belirtti.

İngiltere'de Sunday Times gazetesi, İngiltere'nin Type 45 destroyer ve Type 23 model savaş gemilerini mayıs ayında Karadeniz'e yollayacağını belirtti.

Rusya'nın Ukrayna sınırına askeri yığınak yapmasıyla alevlenen Donbass krizinde Rus donanması Karadeniz'de art arda tatbikatlar yaparken, İngiltere'den dikkat çeken bir hamle geldi. İngiltere'de Sunday Times gazetesi, üst düzey Kraliyet Donanması yetkililerine dayandırdığı haberinde İngiltere'nin Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilim ortasında Karadeniz'e mayıs ayında savaş gemileri yollayacağını yazdı. Haberde, söz konusu hamle ile İngiltere'nin Ukrayna ve NATO müttefikleriyle dayanışma göstermeyi amaçladığı ifade edildi. Bu kapsamda Type 45 destroyer ve Type 23 sınıfı fırkateynlerin Akdeniz'deki görev grubundan ayrılarak Karadeniz'e geçeceği aktarıldı. Type 45 tipi destroyerin uçaksavar füzeleri, Type 23 tipi firkateynin denizaltılara karşı silahlar ile donatılacağı ifade edildi. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı