İngiliz medyası belgeledi: BAE lideri Londra'da emlak imparatoru çıktı
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İngiliz medyası belgeledi: BAE lideri Londra'da emlak imparatoru çıktı

19.10.2020 18:06 | Son Güncelleme: 19.10.2020 18:09
İngiliz medyası belgeledi: BAE lideri Londra'da emlak imparatoru çıktı

İngiltere'nin başkenti Londra'da Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Halife Bin Zayid el-Nehyan'a ait yaklaşık 56 milyar TL değerinde 170 mülkün bulunduğu ortaya çıktı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Halife Bin Zayid el-Nehyan'a ait yaklaşık 56 milyar TL değerinde 170 mülkün bulunduğu ortaya çıktı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) devlet başkanı Halife Bin Zayid el-Nehyan'ın İngiltere'deki serveti ülkede gündem oldu. İngiliz yayın organı The Guardian tarafından sızdırılan belgelerde Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Halife Bin Zayid el-Nehyan'ın Londra'da bulunan 5.5 milyar pound (56 milyar TL) değerindeki emlak imparatorluğu ortaya çıktı. Belgelerde, Londra'da BAE liderine ait170 mülkün bulunduğu, el-Nehyan'ın sahip olduğu mülk arasında Berkeley Square House, dokuz katlı lüks apartman bloğu olan 97 daireden oluşan One Kensington Gardens ve Bond sokağındaki Time Life binası da yer alıyor.


İngiliz medyası belgeledi: BAE lideri Londra'da emlak imparatoru çıktı
İngiliz medyası belgeledi: BAE lideri Londra'da emlak imparatoru çıktı
İngiliz medyası belgeledi: BAE lideri Londra'da emlak imparatoru çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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