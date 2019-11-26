İngiliz mahkemesinden eşcinselliğin anlatıldığı dersi protesto eden velilere yasak

26.11.2019 23:34 | Son Güncelleme: 26.11.2019 23:34

İngiltere'de Yüksek Mahkeme, Müslüman velilerin Birmingham'da bir okul önünde, küçük çocuklara "eşcinselliğin" de anlatıldığı derse yönelik protesto gösterisini yasakladı.

Birmingham Belediye Meclisinin başvurusu üzerine Anderton Park İlkokulu önündeki gösterileri kalıcı olarak yasaklayan Yüksek Mahkeme, velileri, dersin içeriğini yanlış anlamak ve yanlış aktarmakla suçladı.

Mahkemenin kararında, tepki çeken derste cinsellik eğitimi olmadığı ve eşcinselliğin teşvik edilmediği savunuldu.

Göstericilerin daha önce de mahkeme kararıyla okula belli bir mesafeden fazla yaklaşmaları yasaklanmıştı.

Kentte protestolara sahne olan bir diğer okul olan Parkfield Community, tepki çeken dersi kaldırmış ve ders içeriğini velilerle istişare kararı almıştı.

Muhalefet milletvekilinden velilere destek

Ana muhalefetteki İşçi Partisinin Birmingham Milletvekili Godsiff, parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasında haziran ayında yapılan eğitim konulu oturumda, okul yönetimlerinin, çocuklara vereceği eğitim konusunda velilere danışması gerektiğini söyleyerek protestolara desteğini açıklamıştı.

Birmingham'da 258 ilkokul bulunduğunu ancak problemin sadece 2 okulda yaşandığını anlatan Godsiff, bu okulların yöneticilerinin, protestocu velilere yönelttikleri suçlamaları da eleştirmişti.

Godsiff, "Polis kontrolündeki son derece örgütlü eyleme katılan velilere 'güruh' demek ve 'halledilmeleri' gerektiğini söylemek, çoğu genç kadınlardan oluşan Müslüman velileri 'eşcinsel düşmanı' diye suçlamak, gerilimi düşürmeye yardım etmez." ifadelerini kullanmıştı.

Protestocu veliler gösterilerde "Bizim çocuklarımız, bizim tercihimiz," "Velilere kulak verin," "Bırakın çocuklar çocuk kalsın" ve "Müdür istifa" gibi mesajlara yer veriyordu.

İngiltere'de Müslüman nüfusun yoğun olduğu Birmingham'da velilerin protestoları ocak ayında başlamıştı.

Kaynak: AA