İngiliz kriketçiye ırkçılık içerikli mektup yollandı - Haberler
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İngiliz kriketçiye ırkçılık içerikli mektup yollandı

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Güncel
İngiliz kriketçiye ırkçılık içerikli mektup yollandı

Eski İngiliz kadın kriketçi Ebony Rainford-Brent, aldığı ırkçılık içerikli mektubu sosyal medya hesabından paylaştı.

Eski İngiliz kadın kriketçi Ebony Rainford-Brent, aldığı ırkçılık içerikli mektubu sosyal medya hesabından paylaştı.

İngiltere Milli Takımı'nda forma giyen ilk siyahi oyuncu Rainford-Brent, kendisine yollanan nefret söylemli mektubu sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaştı.

İngiltere'den gitmesi yönünde tehditlerin de yer aldığı mektubu paylaşmasının ardından 37 yaşındaki eski sporcuya, hayranları tarafından binlerce destek mesajı yollandı.

İngiltere Milli Takımı'nda 2001-2010 yılları arasında 29 maçta forma giyen Ebony Rainford-Brent, emekliye ayrılmasının ardından İngiliz kanallarında kriket maçlarını yorumluyor.

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AA / Doğa Kırmızıoğlu - Son Dakika Haberleri

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