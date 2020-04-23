İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri uçağı 15 tonluk sağlık ekipmanı için yeniden İstanbul'da
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İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri uçağı 15 tonluk sağlık ekipmanı için yeniden İstanbul'da

İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri uçağı 15 tonluk sağlık ekipmanı için yeniden İstanbul'da İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Boeing C-17A Globemaster 3 tipi askeri kargo uçağı, korona virüsle mücadele kapsamında 15 tonluk tıbbi sağlık ekipmanları almak üzere İstanbul'a geldi.

23.04.2020 19:48 | Son Güncelleme: 23.04.2020 19:48
İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri uçağı 15 tonluk sağlık ekipmanı için yeniden İstanbul'da

İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri uçağı 15 tonluk sağlık ekipmanı için yeniden İstanbul'da

İSTANBUL - İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Boeing C-17A Globemaster 3 tipi askeri kargo uçağı, korona virüsle mücadele kapsamında 15 tonluk tıbbi sağlık ekipmanları almak üzere İstanbul'a geldi. Kargonun yüklenmesinin ardından uçak saat 19.00'da tekrar İngiltere'ye gitmek üzere havalandı.

Türkiye, Korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında virüsten en çok etkilenen Avrupalı ülkelerden biri olan İngiltere'ye de daha önce Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağıyla iki kez tıbbi ekipman desteği sağlanmıştı. Tıbbi ekipmanların temini noktasında önceki gün ise İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Arıbus A400M tipi bir askeri kargo uçağı, sağlık ekipmanlarını almak üzere İstanbul'a gelmiş, kargo yükleme işlemlerinin ardından gece saatlerinde Türkiye'den ayrılmıştı. Bugün de yine İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Boeing C-17A Globemaster 3 tipi askeri kargo uçağı İstanbul'a geldi. Aprondaki kargo terminallerinin bulunduğu alana yanaşan uçağa 15 tonluk tıbbi ekipman yüklendiği öğrenildi. Kargonun yüklenmesinin ardından uçak saat 19.00'da tekrar İngiltere'ye gitmek üzere havalandı.

Kaynak: İHA

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